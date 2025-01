Atlético vence o Francana e avança de fase na Copinha

Nesta quinta-feira (09), o Atlético-MG venceu o Francana por 3 a 0 e garantiu vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida ocorreu no estádio Lancha Filho, em Franca (SP). Os gols foram marcados por Pfeifer, Pedro Ataíde e Kauã.

Com o resultado, o Galinho terminou em segundo lugar no grupo 5, somando seis pontos e três gols de saldo. Na próxima fase, enfrentará o Botafogo-SP, líder do grupo 6. Já o Francana encerrou sua participação na lanterna do grupo.