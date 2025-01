Athletico x Paraná Clube: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico entre os dois campeões de 2024 abre o Campeonato Paranaense neste sábado. / Crédito: Jogada 10

O Campeonato Paranaense 2025 começa neste sábado (11), com um duelo entre campeões. Athletico e Paraná Clube se enfrentam às 16h, na Ligga Arena. Os dois clubes venceram as duas principais divisões do estado e voltam a realizar o Derby da Rebouças após três anos. Os rivais chegam em situação diferentes para a abertura do estadual. O Furacão, após a queda no Brasileiro, tenta se reerguer e manter a hegemonia no estado. Já o Tricolor retorna à elite após duas temporadas e mira retornar a uma competição nacional.

Onde assistir A partida será transmitida para todo o Brasil pelo canal fechado NSports, além de seu canal no YouTube. No Paraná, o jogo também será exibida pela RIC TV, afiliada da Record no estado. Além disso, a Rede Furacão, serviço de streaming do Athletico, também transmite o jogo.

Como chega o Athletico Atual campeão Paranaense, o Furacão mudou todo seu planejamento para a disputa do estadual. Se anteriormente o Rubro-Negro utilizaria o time de aspirantes, após o rebaixamento no Brasileiro optou por ir para o campeonato com o time principal, que se apresentou ainda em 2024 para iniciar os trabalhos. Para sua estreia, Maurício Barbieri deve iniciar o clássico com quatro reforços entre os titulares. O lateral-direito Palacios, o zagueiro Léo, o volante Raul e o atacante Luiz Fernando terão suas primeiras oportunidades com a camisa rubro-negra. Outra novidade é Matheus Babi, que estava emprestado ao Peñarol em 2024, marcou três gols na goleada de 6 a 0 no jogo-treino contra o Andraus e deve começar a partida. Como chega o Paraná De volta a elite do estadual, o Tricolor tenta manter o casamento com a torcida que culminou no acesso em 2024. O Paraná já vendeu mais de oito mil pacotes para todos os jogos do Paranaense e os ingressos no setor visitante da Ligga Arena se esgotaram em menos de uma hora.

No elenco, apenas Liliu é remanescente do título da Divisão de Acesso. Todos os outros 25 jogadores foram contratados para trazer o Tricolor de volta a uma divisão do Campeonato Brasileiro. Entre os reforços, se destacam o atacante Leandro Pereira, ex-Palmeiras, e o meia Gustavo Xuxa, ex-Botafogo-SP, além do treinador Argel Fuchs. ATHLETICO X PARANÁ CLUBE 1ª rodada do Campeonato Paranaense

Data-Hora: 11/1/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR).

Onde assistir: NSports, RIC TV e Rede Furacão

ATHLETICO: Mycael, Palacios, Léo, Lucas Belezi e Fernando; Raul, Felipinho e Zapelli; Cuello, Luiz Fernando e Matheus Babi. Técnico: Maurício Barbieri.

PARANÁ CLUBE: Gasparotto; Lucas Mazetti, Diego Ivo, Yan Victor e João Lucas; Bruno Vinícius, Geilson e Julio Rusch; Diego Tavares, Gustavo Xuxa e Rikelmi. Técnico: Argel Fuchs.

Árbitro: Lucas Casagrande

Assistentes: Bruno Boschilla e Sérgio Henrique Monteiro Gomes Como será o Campeonato Paranaense 2025 A edição de 2025 do Paranaense conta com 12 equipes: Andraus, Athletico, Azuriz, Cascavel, Cianorte, Coritiba, Londrina, Maringá, Operário, Paraná Clube, Rio Branco e São Joseense. O formato será o mesmo da última edição.