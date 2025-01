Rivaldo rasga elogios ao Cruzeiro: ‘Grande contratação’

Rivaldo, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, destacou as novas contratações da janela de transferências do futebol brasileiro neste início de ano. O craque elogiou as contratações do Cruzeiro, seu ex-clube, destacando Gabigol como principal reforço da equipe mineira para 2025.

Rivaldo exaltou a trajetória de Gabriel Barbosa no Flamengo, onde o atacante tornou-se ídolo e conquistou títulos históricos em seis temporadas no clube carioca.