Real Madrid vence Mallorca e encara o Barcelona na final da Supercopa da Espanha

Rodrygo foi um dos destaques do Real Madrid na vitória sobre o Mallorca e além de ter fechado o placar por 3 a 0, participou da jogada que culminou no gol marcado por Bellingham. Além disso, o brasileiro completou 24 anos nesta quinta-feira e teve uma boa atuação no dia do seu aniversário. Nos últimos cinco jogos, ele marcou quatro gols e deu duas assistências.

O Real Madrid, que chegou ao oitavo jogo consecutivo de invencibilidade, é o segundo maior vencedor da Supercopa da Espanha, com 13 títulos, e o atual campeão do torneio, justamente em cima do Barcelona. Por outro lado, o Mallorca conquistou o troféu apenas uma vez, em 1998, e disputou nesta temporada apenas sua terceira edição do torneio.

Real Madrid x Mallorca

O Real Madrid começou pressionando o Mallorca. Logo aos três minutos, Mbappé avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para finalização de Lucas Vázquez defendida pelo goleiro Greif. Além disso, no minuto seguinte, Rodrygo levou perigo em chute de fora da área. O clube merengue criou boas jogadas, mas falhou no último passe. Já o Mallorca teve poucas oportunidades e só levou perigo aos 30 minutos, quando Larin chutou de fora da área, mas sem direção.

Na volta do intervalo, o cenário foi parecido e o empate parecia ser suficiente para o Mallorca. No entanto, o Real manteve a pressão e abriu o placar com Bellingham, aos 17 minutos. Vini Jr recebeu a bola pela direita, invadiu a área e cruzou para cabeçada de Rodrygo na trave. No rebote, a bola sobrou para o camisa 5 finalizar para o fundo da rede. Após o placar inaugurado, os merengues seguiram com o domínio do jogo e tiveram chances de ampliar com Vini Jr e Mbappé. Além disso, o goleiro Greif precisou trabalhar para evitar o segundo gol do Real. Já nos acréscimos, Valjent tentou cortar um passe dentro da área e mandou para a própria rede. Ainda deu tempo para Rodrygo coroar a grande atuação com um gol marcado no último lance do jogo.

