Próximo de deixar o Atlético, Zaracho não se reapresenta

Atlético tem dia de reapresentação, e meia argentino não foi à Cidade do Galo

Os jogadores do Atlético se reapresentaram na Cidade do Galo para iniciar a temporada 2025. A única ausência foi do meia Zaracho.

O atleta está próximo de deixar o Galo e retornará à Argentina para defender novamente as cores do Racing. As negociações estão bastante avançadas, e o negócio deve ser sacramentado nas próximas horas.