Lavega, reforço do Fluminense, analisa futebol disputado no Brasil: ‘Intenso e físico’

Atleta também cita aproximação com Facundo Bernal na seleção de base do Uruguai e que companheiro pode ajudá-lo na adaptação

O Fluminense segue ativo no mercado e acertou a contratação do atacante Joaquín Lavega. Durante a primeira entrevista à Flu TV, o jogador falou sobre a aproximação que teve com Facundo Bernal na base da seleção do Uruguai. Assim, ele também analisou as diferenças entre o futebol praticado no Brasil em relação ao uruguaio.