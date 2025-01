Jornalista da Globo treta com influenciador por notícia do Botafogo

No programa “Sportv News”, Joanna de Assis trouxe a reclamação de alguns jogadores do atual elenco do Glorioso, pois alegam descumprimento de acordo.

A jornalista da Globo Joanna de Assis protagonizou desentendimento com o influenciador Eduardo Semblano, conhecido como “Fui Clear”, na última quarta-feira (8). A profissional de comunicação divulgou uma apuração envolvendo o atraso de pagamentos das premiações pela conquista de títulos em 2024 por parte do Botafogo. Contudo, o produtor de conteúdo criticou-lhe por um trabalho em que indicou falta de detalhes.

“Eu não consegui confirmar, mas até o final de semana, isso é informação vinda de um jogador do Botafogo, um dos jogadores que saíram do Botafogo, é de que as premiações da Libertadores e do Campeonato Brasileiro e alguns salários estavam atrasados. Não consegui essa confirmação do Botafogo, se isso já foi sanado, se todo mundo recebeu. Mas até o final de semana, ninguém tinha recebido”, detalhou a jornalista.