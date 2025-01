Hulk zoa Deyverson em reapresentação do Atlético: ‘Vergonhoso’

Atacante Hulk brinca com percentual de gordura de Deyverson após as férias

O Atlético voltou aos treinamentos, e, como de costume, a zoeira também deu as caras entre o elenco. O atacante Hulk aproveitou a oportunidade para brincar com o colega Deyverson durante os exames físicos. Tudo começou por causa do percentual de gordura do companheiro. Hulk perguntou a uma profissional quanto Deyverson havia retornado e, em seguida, fez a comparação.

“Vergonhoso! Quanto deu o percentual dele? 14,2%, 33 anos. O meu? 9,9%, 38 anos. Bebi todos os dias nas férias, aproveitei para curtir, e cheguei com 9,9%. Ele só bebe água e veio com 15%. Tá de brincadeira! Todos os dias eu na cervejinha, no vinho”, disse Hulk, enquanto mostrava o abdômen.