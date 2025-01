Fortaleza encaminha contratação de David Luiz

Zagueiro deixou o Flamengo no final de 2024 e já deve integrar elenco do Leão que fará pré-temporada nos Estados Unidos

O zagueiro David Luiz já tem um destino praticamente certo para 2025. O Fortaleza encaminhou um acordo com o zagueiro, que deixou o Flamengo no final da última temporada, e é aguardado ainda nesta semana na capital cearense.

O zagueiro é um sonho antigo do Tricolor. No ano passado, o clube chegou a manifestar interesse na sua contratação. Porém, David Luiz renovou com o Flamengo para 2024. No último ano, o jogador atuou em 36 partidas e marcou três gols.

