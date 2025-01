Cruzeiro anuncia contratação do atacante Marquinhos, ex-Fluminense

O Cruzeiro anunciou a contratação do atacante Marquinhos, que assinou contrato de empréstimo, vindo do Arsenal, até o fim da temporada. Em 2024, o jogador, de 21 anos, defendeu as cores do Fluminense e agora terá mais uma oportunidade de mostrar seu futebol no cenário nacional.

Dessa forma, o atleta está com a delegação cruzeirense nos Estados Unidos, onde a equipe realiza parte da pré-temporada. Por lá, o time ainda disputará a FC Series, com amistosos diante de Atlético-MG e São Paulo.