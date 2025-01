CBF procura Corinthians para jogo da Seleção pelas Eliminatórias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) planejava realizar o primeiro jogo da Seleção Brasileira em 2025 no Beira-Rio do Internacional ou na Arena do Grêmio. A ideia era homenagear as vítimas da enchente do ano passado. No entanto, devido à realização de shows nos estádios em março, a entidade busca alternativas para o confronto contra a Colômbia, marcado para 20 de março. Uma das opções é a Neo Química Arena, estádio do Corinthians, após a negativa dos clubes gaúchos.