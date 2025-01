Bentancur, do Tottenham, tranquiliza torcedores: ‘Obrigado pelas mensagens’

Durante a vitória do Tottenham por 1 a 0 sobre o Liverpool, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa, Bentancur sofreu uma forte queda. No entanto, o volante postou em uma rede social agradecendo as mensagens que recebeu e tranquilizou os torcedores.

O uruguaio, de 27 anos, causou apreensão ao cair de mau jeito no gramado. Ele tentou cabecear a bola após cobrança de escanteio, porém caiu de mal jeito e bateu a cabeça no gramado.

Em seguida, foram cerca de nove minutos de paralisação, até que ele fosse retirado pelos médicos de maca. Em meio à preocupação, a transmissão da partida não mostrou o replay do lance, e nem focou no atendimento recebido pelo jogador.

Ele deixou o gramado em uma maca, imobilizado, e com uma máscara de oxigênio. O Tottenham, então, colocou em campo Brennan Johnson e conseguiu abrir vantagem na semifinal do torneio. Por fim, as duas equipes voltam a se enfrentar no dia 6 de fevereiro na volta, em Anfield, e o time londrino tem a vantagem do empate.