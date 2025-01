Veja os classificados para a fase de grupos da Copa do Nordeste

Com o fim da fase eliminatória, que garantiu as últimas quatro vagas, estão definidos os 16 times da fase de grupos da competição / Crédito: Jogada 10

Na noite desta quarta-feira (8/1), foram definidos os quatro classificados das eliminatórias à fase de grupos da Copa do Nordeste. São eles: CSA-AL, Moto Club-MA, Juazeirense-BA e Ferroviário-CE. O Moto Club, do Maranhão, foi o único que se classificou jogando fora de casa. Afinal, Foi até João Pessoa e bateu o Botafogo da Paraíba por 1 a 0. O gol foi de Danilinho, aos 15 minutos da etapa final. Na primeira fase eliminatória, o Moto também venceu como visitante, ao eliminar o Retrô nos pênaltis.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Já a Juazeirense precisou mais uma vez dos pênaltis para passar de fase. Assim como ocorreu na etapa anterior, quando bateu o Fluminense do Piauí por 5 a 4 nas penalidades, após empate 3 a 3 no tempo normal, desta vez o sucesso foi contra o ASA. Após empate sem gols, a decisão nos pênaltis terminou, enfim, com 4 a 3 para os baianos.

CSA e Ferroviário aproveitaram o fator casa para vencer seus jogos nos 90 minutos. Assim, o CSA, jogando em Maceió, venceu por 1 a 0 o Maracanã, do Ceará. Igor Bahia, aos três minutos do segundo tempo, fez o gol da vitória. Mas o Ferroviário venceu com um pouco mais de folga, 2 a 0 no Treze (que havia eliminado o Santa Cruz na primeira fase). Allanzinho e Kiuan marcaram. Copa do Nordeste – Jogos da 1ª fase eliminatória Sábado (4/1)

Em negrito os classificados

Santa Cruz 1×2 Treze

CSA 1×0 Barcelona

Juazeirense 3×3 Fluminense (nos pênaltis, Juazeirense 5 a 4)

Sergipe 0x2 ASA

Ferroviário 0x0 Santa Cruz-RN (nos pênatis, Ferroviário 7 a 6)

Botafogo-PB 1×0 Maranhão

Retrô 1×1 Moto Club (nos penaltis, Moto 6 a 5)

ABC 0x0 Maracanã (nos pêanltis, Maracanã 5 a 4) Jogos da 2ª fase eliminatória 8/1 (quarta-feira)

Juazeirense 0x0 ASA (Mas, nos pênaltis, Juazeiresne 4 a 3)

Ferroviário 2×0 Treze

CSA 1×0 Maracanã

Botafogo-PB 0x1 Moto Club