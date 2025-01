Tottenham marca no fim, vence Liverpool e sai na frente por vaga na final da Copa da Liga Inglesa

Lucas Bergvall faz o gol da vitória dos Spurs por 1 a 0 sobre o Reds, aos 40 minutos do 2° tempo, pelo jogo de ida da semifinal da competição / Crédito: Jogada 10

Em jogo cheio de nuances, o Tottenham garantiu a vantagem na semifinal da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira (8), os Spurs venceram o Liverpool por 1 a 0, no Tottenham Hotspur Stadium, pelo jogo de ida da competição. Lucas Bergvall, de apenas 18 anos, marcou o único gol da partida, aos 40 minutos. No entanto, os Reds pediram a expulsão do jogador por falta. A partida ainda contou com paralisações na etapa inicial por causa das lesões de Bentancur e Quansah. A vitória do Tottenham pôs fim à invencibilidade do Liverpool. Os Reds vinham de uma série de 24 jogos sem perder — 20 triunfos e quatro empates. A única derrota na temporada havia sido para o Nottingham Forest, em 14 de setembro de 2024.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Agora, os times voltam a se enfrentar pela competição somente no dia 6 de fevereiro, uma quinta-feira, no Anfield. Quem passar, enfrenta Newcastle ou Arsenal na grande decisão, que está marcada para acontecer no dia 16 de março, no Wembley. Os Magpies, aliás, venceram o Arsenal por 2 a 0, no Emirates Stadium, em Londres, pela partida de ida.

Muitas paralisações A primeira etapa teve poucas emoções em Londres entre Tottenham e Liverpool. Poucas chances de gol, e os principais destaques foram as longas paralisações para as lesões de Bentancur e Quansah, que precisaram ser substituídos. A melhor oportunidade aconteceu com Salah em finalização que passou perto do gol, mas foi só isso. Os Spurs, por sua vez, ficaram mais na defesa e pouco progrediram. Bentancur caiu sozinho no gramado. O jogador do Spurs caiu desacordado e recebeu atendimento médico por nove minutos. A partir daí, a partida esfriou muito, além do clima frio de Londres. No fim, o árbitro deu 11 minutos de acréscimos.

Alisson assusta os torcedores Se no primeiro tempo teve pouca bola rolando, a etapa final foi bem melhor para as duas equipes. A melhor oportunidade aconteceu para o Tottenham. O goleiro Alisson saiu driblando na área, mas perdeu a bola para Bergvall. Ele serviu Pedro Porro na área, que tentou encobrir o goleiro, mas desperdiçou grande chance e mandou pela linha de fundo. No entanto, o Liverpool não se abateu e conduziu melhor a partida. Darwin Nuñez, que entrou no decorrer do segundo tempo, teve duas grandes oportunidades. Uma delas, o goleiro Kinsky defendeu à queima roupa. Aos 25 minutos, Alexander-Arnold arriscou bela finalização. Dragusin, porém, se esticou em cima da linha para evitar o gol dos Reds. Tottenham cresce no fim e faz gol que gera reclamações Com Liverpool mais intenso no ataque, a equipe de Ange Postecoglou começou a criar lances de ataque no fim. Em uma delas chegou a balançar as redes, mas estava em posição irregular. Pedro Porro acertou lindo lançamento para Solanke, que saiu sozinho de frente para Alisson e finalizou rasteiro para abrir o placar. Após revisão no VAR, o gol foi invalidado. Mas na sequência, não perdoou. Solanke rolou na área para Bergvall finalizar de primeira, no cantinho de Alisson. No entanto, o time do Liverpool reclamou que o camisa 15 teria feito falta e pediram a expulsão do adversário. Porém, de nada adiantou. O árbitro validou o gol.