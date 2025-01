Tiago Leifert assina contrato com o SBT

O jornalista Tiago Leifert tem um novo desafio profissional. Após muitas especulações , ele assinou contrato com o SBT nesta quarta-feira (8).

Sua estreia está próxima e acontecerá no dia 21 de janeiro, durante a partida entre Benfica e Barcelona, pela Liga dos Campeões. Leifert será o narrador das transmissões dessa competição e integra o time de reforços do SBT para 2025.

Apesar de sua estreia no esporte, Leifert não ficará restrito a essa área no SBT. A emissora planeja oferecer outros projetos ao jornalista. Vale lembrar que, na Globo, ele deixou a emissora enquanto atuava no setor de entretenimento.

