São Paulo embarca para os Estados Unidos para realizar pré-temporada

Elenco do Tricolor se reapresentou nesta quarta-feira (8/1) e seguiu para Orlando, onde vai se preparar para a próxima temporada

Após um mês de férias, o elenco do São Paulo se reapresentou nesta quarta-feira (8/1) para o início da temporada de 2025. Os jogadores se juntaram no CT da Barra Funda e, após um período reunidos, já embarcaram de ônibus para Campinas, onde vão pegar um avião para os Estados Unidos. Sob o olhar do Tio Sam, a delegação fará sua pré-temporada.