Richarlison, do Tottenham, treina e busca voltar aos gramados contra o Arsenal

Técnico Ange Postecoglou dá detalhes da reta final de recuperação do brasileiro, que teve uma lesão muscular na coxa direita

Após permanecer no Tottenham mesmo diante do interesse de clubes brasileiros, Richarlison trabalha para voltar aos gramados em breve. Afinal, o atacante está na reta final de recuperação da lesão muscular na coxa direita sofrida no início de novembro