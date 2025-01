Real Madrid x Mallorca: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em jogo único pela semifinal da Supercopa da Espanha, que será disputada na Arábia Saudita / Crédito: Jogada 10

A Supercopa da Espanha, que vai definir o primeiro título do futebol espanhol na temporada 2024/25, terá sequência nesta quinta-feira (9). Real Madrid e Mallorca se enfrentam às 16h (de Brasília), em jogo único pela semifinal do torneio. Enquanto o clube merengue assegurou a vaga após o título do Campeonato Espanhol, o Mallorca confirmou a classificação após ficar com o vice da Copa do Rei. A bola rola no estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita. Quem avançar encara o vencedor de Athletic Bilbao x Barcelona na decisão. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Real Madrid Líder e atual campeão de La Liga, o Real Madrid vive um bom momento na temporada e chega embalado para esta semifinal. Isto porque o time vem de quatro vitórias seguidas na temporada, somando todas as competições, e no duelo mais recente goleou o Deportiva Minera por 5 a 0, com time misto, pela Copa do Rei. A boa notícia é que Carlo Ancelotti poderá contar com o astro Vini Jr, que correu o risco de perder a Supercopa por conta de expulsão em jogo de La Liga. Além disso, o treinador não terá desfalques de última hora para o jogo desta quinta-feira. No entanto, o clube merengue segue com os desfalques dos lesionados Dani Carvajal, Éder Militão e David Alaba. Ao mesmo tempo, Jesús Vallejo aparece como dúvida. Como chega o Mallorca Por outro lado, o Mallorca é o 6º colocado do Campeonato Espanhol e vai tentar surpreender os atuais campeões da Espanha para chegar a uma decisão da Supercopa. Além disso, o time vinha de duas vitórias consecutivas na temporada, mas vem de uma dolorida derrota por 3 a 0 para o Pontevedra e foi eliminado na Copa do Rei.