Grêmio encaminha contratação do volante Cuéllar

Volante, alvo do Fluminense também nesta janela de transferência, se acerta com o tricolor gaúcho para a temporada 2025

O Grêmio encaminhou a contratação do volante Cuéllar, atualmente no Al-Shabab, da Arábia Saudita. Há um acerto com o colombiano de 32 anos para esta temporada. O volante já estava querendo voltar ao futebol brasileiro. A informação inicial é do “ge”.

O Fluminense, aliás, tinha aberto negociação para contratar o colombiano. Contudo, o negócio não foi a frente. O Grêmio, então, aproveitou a oportunidade para acertar com o jogador. Cuéllar joga no dia 10, próxima sexta-feira, contra o Al-Ahli e depois se encaminha para o Brasil.