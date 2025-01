Cuca faz promessa ao torcedor do Atlético: ‘time altamente competitivo’

Apesar da atuação abaixo do esperado na janela de transferências, Cuca garante elenco forte para competições de 2025

A atuação do Atlético no mercado de transferências tem sido modesta até o momento. O Galo apresentou, até agora, apenas Gabriel Menino e Patrick como reforços para a temporada 2025. No entanto, o novo treinador da equipe, Cuca, fez uma promessa aos torcedores atleticanos.

Cuca garantiu que o Atlético contará com um elenco competitivo em 2025.