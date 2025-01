Com tudo acertado no Vasco, Maurício Lemos é aguardado no Rio de Janeiro

No entanto, houve um imprevisto e Lemos retornou do Uruguai. Ele vai assinar os últimos documentos de sua saída junto ao Atlético. Além disso, questões pessoais também estão sendo resolvidas pelo jogador e sua família, já que ele fará uma mudança de cidade.

Por outro lado, o Vasco já acertou tudo com o zagueiro, que é alvo desde o meio do ano de 2024. Ele chega para o setor mais criticado da última temporada e que já conta com as saídas de Léo para o Athletico e Maicon, que defenderá o Coritiba.

Confira os reforços já confirmados no Vasco em 2025

Lemos é mais um reforço para uma temporada em que o Vasco disputará o estadual, a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Sul-Americana. Além dele, já chegaram: o goleiro Daniel Fuzato (ex-Eibar), os zagueiros Lucas Oliveira (ex-Cruzeiro) e Lucas Freitas (ex-Juventude), e o meio-campista Tchê Tchê (ex-Botafogo).

