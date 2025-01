Botafogo vence Votuporanguense e garante liderança do grupo na Copinha

O Botafogo fechou a primeira fase da Copinha com 100% de aproveitamento. Na noite desta quarta-feira (08), o Glorioso venceu a Votuporanguense por 1 a 0 e garantiu a liderança do Grupo 1. O gol alvinegro foi marcado por Lucas Camilo, nos minutos iniciais.

Com o resultado, o Botafogo se mantém em Votuporanga para a próxima fase. Já o clube da casa também passou, mas na segunda colocação, e terá que viajar. No outro jogo do grupo, o Floresta se despediu com goleada de 4 a 0 para cima do Fast.