Artur Jorge pede, e Al-Rayyan faz proposta por Gregore, do Botafogo

Artur Jorge deixou o Botafogo para assumir o comando do Al-Rayyan e agora pode levar Gregore para atuar no clube do Qatar. De acordo com o “ge”, o treinador pediu a contratação do volante e já tem proposta oficial.

A negociação é de 2,5 milhões de dólares, ou seja, R$ 15,3 milhões, além de outros 500 mil dólares, aproximadamente R$ 3 milhões, em bônus. Além disso, Artur Jorge também fez contato com o jogador para tentar convencê-lo sobre a transferência.