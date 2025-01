Vasco terá forte concorrência na busca pela contratação de Maurício Lemos, do Galo

Cruz-Maltino faz proposta de empréstimo pelo uruguaio, mas sabe que existem outros clubes na disputa pelo futebol do defensor / Crédito: Jogada 10

O Vasco busca reforçar seu sistema defensivo, que deu dor de cabeça em 2024, para a temporada de 2025. Com isso, fez uma proposta de empréstimo até o fim de 2025 ao zagueiro uruguaio Maurício Lemos, do Atlético-MG, porém enfrentará forte concorrência na disputa. A informação é do portal “ge”. Vale lembrar que o interesse não é novidade, visto que a direção cruz-maltina chegou a conversar para trazer o jogador no meio do ano, entretanto as tratativas não avançaram.

O defensor, que tem contrato com o Galo até o fim de 2025, tem o interesse de dois clubes da Série A do Brasileiro, assim como do Peñarol, do Uruguai. O clube tenta convencer o zagueiro a sair do Brasil e voltar a seu país de origem, em uma espécie de "volta para casa".

Por outro lado, o Vasco aposta que o “fator Puma Rodríguez” pode influenciar na decisão de Maurício. Afinal, o lateral cruz-maltino tem sido frequentemente convocado por Bielsa no Uruguai. Internamente, o técnico Fábio Carille avalia bem o jogador, que não tem tido chances com a camisa do Atlético-MG e busca ter mais oportunidades em outro clube na nova temporada. Em 2023, ele foi titular em 37 dos 42 jogos em que participou no time mineiro.