Técnico do Vélez comenta sobre interesse do Cruzeiro em Gómez

O Cruzeiro está em busca de, pelo menos, um zagueiro para iniciar a pré-temporada. O técnico Fernando Diniz reforçou para a diretoria a necessidade de reforçar a posição. Nos bastidores, Alexandre Mattos trabalha para trazer novos jogadores que cheguem com status de titulares. Um dos nomes cogitados é o de Gómez, do Vélez Sarsfield. Em Liniers, o novo técnico do Fortín, Sebastián Domínguez, analisou como a saída do beque pesaria para a sua equipe.

“Gómez é muito importante para o clube, mas a saúde financeira do Vélez é ainda mais prioritária. Preciso discutir o assunto com a diretoria. A saída dele não é iminente neste momento”, avisou o novo treinador do quadro portenho.