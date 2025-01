Técnico do Milan comemora título com música de novela da Globo

Após a épica conquista da Supercopa da Itália, Sérgio Conceição, técnico do Milan, mostrou gingado durante a comemoração no vestiário. O português dançou e fumou um charuto ao som de “Vem Dançar com tudo (Kuduro)”, que foi tema de abertura da novela “Avenida Brasil”, um dos maiores sucessos da TV Globo.

No vídeo, publicado pelo Milan em rede social, Sérgio Conceição aparece no meio dos jogadores, que cantam e mostram bastante empolgação com a performance do ‘chefe’.