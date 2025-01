Lateral-esquerdo viaja ao Brasil para assinar com o São Paulo

O lateral-esquerdo Enzo Díaz embarca nesta terça-feira (07/1) para o Brasil, onde vai assinar contrato com o São Paulo. O jogador já é esperado no CT da Barra Funda para resolver os últimos detalhes burocráticos e ser confirmado como novo reforço do Tricolor. A expectativa é que ele se apresente junto com o restante do plantel que volta a trabalhar na quarta-feira (08/1).

Além disso, o São Paulo espera que ele possa embarcar com os novos colegas para a pré-temporada que o clube fará nos Estados Unidos. O Tricolor vai realizar um período de treinos e disputar dois amistosos contra Cruzeiro e Flamengo, em Orlando. Díaz será emprestado pelo River Plate por uma temporada, em uma cessão sem custos e com opção de compra no final do período.

Díaz é visto como uma alternativa bastante interessante pela diretoria para suprir a ausência de jogadores na lateral esquerda. Afinal, com a saída de Welington para o Southampton, da Inglaterra, e com Wendell podendo chegar apenas no meio do ano, o São Paulo entende que precisa reforçar o setor imediatamente.

Antes de chegar ao River Plate em 2023, Enzo Díaz teve quatro temporadas no Talleres, onde se destacou. Em 2021, disputou 53 jogos, com cinco gols e seis assistências. Antes, em 2022, ele disputou 46 partidas, com dois gols e duas assistências.

No River Plate, Díaz fez mais de 30 jogos nas duas temporadas que disputou. Apesar de números modestos (um gol e duas assistências), o jogador teve papel crucial nas últimas campanhas da equipe no Campeonato Argentino. Contudo, ele sofreu uma lesão muscular no final do ano passado e precisou passar por cirurgia. Desse modo, ele não entra em campo desde o dia 6 de novembro de 2024.