Jornalista abre o jogo sobre boatos de caso com Lionel Messi

Nos últimos meses, o nome de Sofi Martínez esteve envolvido em boatos sobre um possível affair com Lionel Messi . Após um gempo em silêncio, a jornalista resolveu abrir o jogo sobre os comentários referentes à relação dela com o astro argentino, inclusive citando às consequências enfrentadas por ela.

“Muitas vezes, quando sua exposição aumenta, isso traz coisas que não são tão boas, e minha família sofre muito. (…) Este ano, as pessoas começaram a falar mais e mais sobre: ‘O que há com o jeito que ele olha para você’. Coisas assim, e eu fui pega no meio de algo que me fez sentir ridícula por ter que esclarecer”, disse a jornalista, que ganhou destaque pelo seu trabalho na ‘ESPN’ e já cobriu eventos como os Jogos Olímpicos de Paris, a Fórmula 1 e a Liga dos Campeões.

As especulações tiveram início após uma entrevista de Sofi com Messi viralizar. Nas imagens, o jogador argentino aparece com um ‘olhar diferente’ para a profissional, o que causou certo ruído na época. Ela cobriu a seleção argentina por bastante tempo, o que possibilitou entrevistas com o camisa 10.

Apesar dos boatos, Messi e Antonella nunca se manifestaram sobre o assunto. Casados há sete anos, os dois mantêm uma relação desde a adolescência. Atualmente, eles são pais de Thiago, de 12 anos, Mateo, de 9, e Ciro, de 6.