CBF faz outra mudança no regulamento da Copa do Brasil

A CBF optou por fazer algumas mudanças no regulamento da Copa do Brasil para 2025. Além de decisão por pênaltis em caso de empate na primeira fase, a entidade também agora permite que os clubes poderão inscrever jogadores que já atuaram por outras equipes no torneio.

No entanto, a CBF definiu algumas restrições. A primeira é que a liberação só poderá ser a jogadores que atuaram por clubes nas duas primeiras fases da competição. Ou seja, se um atleta ficou no banco de reservas na terceira fase, ele segue livre para defender outro time no decorrer do torneio. A CBF fez questão de frisar que atuar se entende apenas o ato do jogador entrar em campo, seja desde o início ou ao longo da partida.