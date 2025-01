Cafu tenta desbloqueio de bens depois de perda de imóvel de luxo por dívida

Débitos que superam os R$ 30 milhões fizeram mansão de capitão do pentacampeonato mundial ser vendida em um leilão por metade da sua avaliação / Crédito: Jogada 10

O ex-jogador Cafu ainda trava batalhas judiciais, dessa vez com a solicitação de uma liminar na Justiça de São Paulo. Assim, o plano do ex-lateral-direito é conseguir a anulação de liminar que bloqueia totalmente os seus bens. A reivindicação judicial ocorreu algumas semanas após a sua mansão avaliada em R$ 40 milhões ter ido à leilão devido à débito com a empresa Vob Cred Securitizadora. A defesa de Cafu argumenta que a dívida, que gira em torno de R$ 10,5 milhões no atual cenário, já foi assegurada com a venda do imóvel de luxo. Os advogados alegam que há um excedente de penhora no processo, que obstruiu os bens do ex-jogador, além de prejudicar de forma abusiva e adversa. Por isso, os seus representantes jurídicos pediram uma análise de todas as execuções com aplicações sobre o patrimônio móveis e imóveis do ex-atleta. A defesa do capitão do pentacampeonato mundial indica penhoras de forma abusiva. Deste modo, aponta que não há justificativa para a manutenção dos entraves estabelecidos.

Cafu foi alvo de penhoras que superam os R$ 30 milhões De acordo com o ex-lateral-direito a ação está totalmente assegurada. Com isso, a solicitação dos advogados de Cafu é com o objetivo de que haja uma extinção dos bloqueios abusivos. A situação é que os seus bens estão totalmente comprometidos pela dívida. Além disso, as execuções afetaram completamente a venda da mansão. Por exemplo, em outubro do ano passado, o Banco Industrial e seus representantes jurídicos tiveram sucesso em bloquear R$ 1,5 milhão na ação que deu origem ao leilão. Outro advogado conseguiu penhorar mais R$ 855 mil. Anteriormente, um idoso vetou pouco mais de R$ 7 milhões. A partir de 2020, aliás, diversos credores buscaram fazer cobranças ao ex-atleta por meio do processo. Assim, os bloqueios superam os R$ 15 milhões. As execuções junto ao débito com a Vob Cred, ultrapassam o valor decorrente do leilão da mansão do ex-jogador. Vale relembrar que na primeira sessão do leilão, o imóvel de luxo tinha como lance inicial os R$ 40 milhões, mas não houve ofertas. Posteriormente, na segunda rodada, o valor caiu para metade da avaliação da residência. Ao todo foram 15 lances de quatro interessados.