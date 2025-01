Botafogo vai à Justiça dos EUA por avião inapropriado no Intercontinental

O Botafogo vai recorrer à Justiça dos Estados Unidos por ter viajado, em dezembro, a Doha, no Qatar, em um avião inapropriado para a delegação. A informação é do site “Uol”. Na ocasião, o clube fretou a aeronave do New England Patriots, da NFL, a liga de futebol americano da terra do Tio Sam.

Além da maratona de fim de ano e de um espaço de três dias entre a estreia no Intercontinental e a decisão do título brasileiro contra o São Paulo, o Glorioso enfrentou 17 horas de viagem do Rio de Janeiro ao Golfo Pérsico, em uma aeronave desaprovada pela delegação. Zagueiro titular do time alvinegro, Barboza, por exemplo, disse, publicamente, que o avião era “ruim”. Ele queixou-se após a derrota do Botafogo para o Pachuca por 3 a 0.