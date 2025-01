Benzema brilha e Al-Ittihad elimina Al-Hilal da Copa do Rei Saudita

Astro francês fez os gols do seu time no 2 a 2 no tempo normal e prorrogação e fez um nas penalidades. Goleiro Rajkovic defendeu três cobranças

Benzema e o goleiro Rajkovic fizeram a diferença para o Al-Ittihad nesta terça-feira, 7/1, pela fase de quartas de final da Copa do Rei Saudita. Na Kingdom Arena, o astro francês fez dois gols no empate de 2 a 2 nesse jogo único. No tempo normal, o placar ficou 1 a 1, com Benzema abrindo o marcador e Salem Al-Dawsari deixando tudo igual. Na prorrogação, Marcos Leonardo virou para o Al-Hilal, mas, a cinco minutos do fim, Benzema empatou novamente, deixando o placar em 2 a 2. Nos pênaltis Benzema deixou o seu. E aí brilhou o goleiro Rajkovic. Afinal, ele defendeu três cobranças, duasde brazucas: Marcos Leonado e Malcom. No fim, 3 a 1.

Para o treinador Jorge Jesus, foi o fim de uma série. Afinal, o ex-treinador do Flamengo, até este jogo, havia enfrentado o Al-Ittihad no comando do Al-Hilal nove vezes, com nove vitórias. O Al-Hilal não contou com Neymar, que ainda se recupera fisicamente e nem sequer esteve na relação dos jogadores aptos.

Como curiosidade, vale citar que as duas equipes lideram o Campeonato Saudita: neste duelo entre as equipes que lideram o campeonato, o Al-Ittihad tem 36 pontos, e o Al-Hilal, que é o atual campeão, tem 34

Jogo lá e cá. Hilal na pressão

O jogo teve a arbitragem do venezuelano Jesús Valenzuela, que apitou a final do Interclubes entre Real Madrid e Pachuca. As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado e foram para o vestiário com o placar zerado. O Al-Hilal buscou tomar a iniciativa do jogo, mas parou em boas defesas do goleiro adversário e lamentou a saída do artilheiro Mitrovic, que saiu machucado e cedeu vaga ao brasileiro, ex-Santos, Marcos Leonardo. Por outro lado, o Al-Ittihad apostou nos contra-ataques e cresceu de rendimento na reta final da primeira etapa. O Al-Ittihad teve suas melhores oportunidades com Benzema, defendidas por Bounou. O atacante francês, inclusive, teve um gol anulado por impedimento após aproveitar rebote em boa finalização de Kanté.

No segundo tempo, o Al-Hilal começou muito perigoso. Alhamddam perdeu um gol incrível. Estava no meio da pequena área, em boa posição, e cabeceou para fora. Logo depois, Alhamddam aproveitou uma sobra de bola de Milinkovic-Savic e desperdiçou outra chance. Pouco depois, aos 17 minutos, o brasileiro acertou o travessão do Al-Ittihad. E como quem não faz, leva, no minuto seguinte, Benzema colocou o seu time na frente, recebendo na área, cortando o marcador e fazendo um belo gol.