Alto luxo e diárias de R$ 1,7 mil: conheça o hotel que hospeda o Cruzeiro na pré-temporada

O ano do Cruzeiro já começou. Os atletas se reapresentaram no domingo (5) e iniciaram os trabalhos. O elenco viajou para os Estados Unidos a fm de realizar a pré-temporada e está hospedado em um hotel de luxo.

O hotel oferece 150 quartos, academia 24 horas, piscina aquecida e uma localização privilegiada, a poucos minutos do Aeroporto Internacional de Sarasota-Bradenton. Além disso, está perto de praias como Ilha Anna Maria, Holmes Beach e Longboat Key. A diária no local custa cerca de R$ 1,7 mil.

O complexo esportivo onde o Cruzeiro realiza os primeiros treinamentos do ano, afinal, já recebeu clubes como Malmo (Suécia), Seattle Sounders e DC United (Estados Unidos). A própria seleção norte-americana também utilizou o local para treinos. Jogadores de basquete e futebol americano também já passaram por lá.

Além disso, o complexo oferece programas de treinamento para atletas profissionais e universitários.

O Cruzeiro fará dois jogos em Orlando: no dia 15 de janeiro, enfrenta o São Paulo no Inter&Co Stadium, e no dia 18 de janeiro, joga contra o Atlético, também no mesmo estádio.