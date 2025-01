Yuri Lima exibe vídeo de ‘conversa’ com Nala, sua filha com Iza

Yuri Lima tem encantado seus seguidores com postagens frequentes de Nala, sua filha com a cantora Iza

Yuri Lima voltou a encantar seus seguidores com um novo registro de Nala, sua filha com Iza. O jogador, de 30 anos, exibiu um momento de interação com a pequena, de dois meses, em uma publicação feita em rede social nesta segunda-feira (6).

Nas imagens, pai e filha trocam olhares e exibem entrosamento. O jogador, inclusive, brincou quanto a ‘atividade preferida’ da bebê.