Wanda Nara dá ‘sinal’ para Icardi em rede social após término

A novela entre Wanda Nara e Mauro Icardi parece nunca ter fim. Após confirmar sua separação de Elián Valenzuela, mais conhecido como L-Gante, a apresentadora alterou as imagens exibidas em seu perfil no Instagram e ‘reativou’ imagens ao lado do atacante do Galatasaray, da Turquia. A ação teria sido uma espécie de ‘recado’ para o jogador.

Apesar dos fortes rumores sobre um possível novo relacionamento de Icardi – o jogador estaria com María Eugenia ‘la China’ Suárez -, Wanda parece disposta a ‘correr atrás’ do seu eterno amado. Entre os posts resgatados pela ex-apresentadora de Bake Off Famosos (Telefé) estão momentos com o jogador e as filhas do ex-casal, imagens da intimidade dela com o atacante, além de um videoclipe da música ‘Amor Verdadero’, que Wanda dedicou a Icardi.