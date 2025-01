São Paulo espera definir situação de Orejuela e Mendéz antes da pré-temporada

O São Paulo quer definir qual será seu plantel para a temporada de 2025 e precisa resolver duas pendências antes de iniciar a pré-temporada. Afinal, o lateral-direito Orejuela e o volante Jhegson Méndez estão juntos com o restante do elenco, mas não vão permanecer no Morumbis. Eles, assim, vão deixar o Tricolor.