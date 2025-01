Santos negocia a contratação de Thiago Maia, do Inter

Thiago Maia pode voltar a vestir a camisa do Santos. O Peixe tem uma negociação para tirá-lo do com o Internacional. Os gaúchos, entretanto, aguardam o cumprimento de exigências acertarem todos os detalhes com o Peixe. As informações são do “ge” e rádio Zero Hora.

A diretoria do Internacional espera que o Santos assuma o pagamento dos 4 milhões de euros (R$ 24,1 milhões pela cotação de julho, quando foi a compra) em 10 parcelas. Este valor é por 50% dos direitos do jogador. Do valor, o Flamengo tem de receber 2,85 milhões de euros (R$ 17,1 milhões) e o Lille, da França, 1,15 milhão de euros (R$ 6,9 milhões).