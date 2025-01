Santos faz 7 a 1 no Jaciobá e garante mata-mata na Copinha

Com destaque para os três gols de Kauan Pereira, o Peixe conquistou importante vitória na Fonte Luminosa

Com o resultado, o Alvinegro subiu para a primeira colocação do Grupo 7, com seis pontos, e segue 100% no torneio. Sem pontuar na competição, o Jaciobá amarga a lanterna da tabela.

O Santos venceu o Jaciobá por 7 a 1 na noite desta segunda-feira (6), na Fonte Luminosa, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols da partida foram marcados por Enzo Monteiro (duas vezes), Gabriel Simples, Kauan Pereira (três vezes) e Juninho. Time de Alagoas descontou com Leandro.

Após muitas chances desperdiçadas, o time paulista só abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo, com Enzo Monteiro de cabeça após cobrança de escanteio de Vinicius Lira. O segundo teve novamente assistência de Vinicius, mas dessa vez para Gabriel Simples marcar aos 44.

Já na segunda etapa, Kauan Pereira marcou o terceiro logo aos três minutos ao receber a bola na cara do gol. Aos 21, mais um do camisa 29 do Peixe, que aproveitou passe de Juninho para mandar para o fundo das redes. Dois minutos depois, Juninho aproveitou rebote para marcar o quinto da partida.

Aos 34, Kauan Pereira marcou o terceiro gol dele no jogo, após João Alencar sair em contra-ataque e encontrar o jogador livre na área. Leandro descontou para o Jaciobá aos 35, após sair cara a cara com o goleiro adversário. O gol foi o primeiro da história do time de Alagoas na competição. Por fim, para fechar a conta, Enzo Monteiro marcou de pênalti.

Próximos jogos

Agora, o Peixe vai encarar a Ferroviária na próxima quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), no Estádio Doutor Adhemar de Barros, pela última rodada da fase de grupos. Por outro lado, o Azulão do Sertão enfrenta o Pague Menos, no mesmo dia e local, às 16h45.