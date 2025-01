Reinaldo é apresentado no Mirassol: “Feliz por fazer parte desse projeto”

O Mirassol anunciou oficialmente a contratação do lateral-direito Reinaldo nesta segunda-feira (6), através das redes sociais do clube. De olho no mercado para estreia na Série A em 2025, o Leão Caipira já conta com seis reforços na temporada.

O jogador estava no Grêmio, mas após duas temporadas, não renovou o contrato com o Tricolor Gaúcho. Com o Mira, fechou acordo com válidade de um ano, ou seja, até o fim de 2025. Portanto, além do Brasileirão, disputará o Campeonato Paulista.