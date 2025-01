Júnior Santos tem negociações avançadas para deixar Botafogo

Um dos heróis da conquista da Libertadores em 2024, Júnior Santos pode estar de saída do Botafogo. De acordo com a imprensa turca, o Trabzonspor realizou uma proposta oficial pelo atacante e negocia – de forma avançada – a liberação com o Alvinegro.

Júnior Santos foi artilheiro da Libertadores em 2024 – mesmo ficando um longo período de fora para tratar de uma lesão – e autor do gol do título do Glorioso. Ainda na última temporada, ele renovou o contrato com o clube carioca até 2027.