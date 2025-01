Globo anuncia a contratação de Denílson, ex-Band

“Estou muito honrado. Nestes quase 15 anos de carreira, tive o desafio de encontrar um equilíbrio entre as brincadeiras e a informação. Acho que consegui alcançar, comentando e informando de maneira leve e bem-humorada. Agora estou concretizando o objetivo de trabalhar no maior grupo de comunicação do país. A forma como eu estou sendo recebido tem me deixado bastante seguro, confiante e com muita vontade de continuar evoluindo”, declarou o ex-jogador.