Fluminense abre negociação para contratar Cuéllar, ex-Flamengo

Cuéllar está desde 2019 na Arábia Saudita. Antes de chegar ao Al-Shabab, o volante defendeu o Al-Hilal por quatro temporadas. No time árabe, o atleta soma 43 jogos, com um gol marcado. Ele, aliás, tem 92% de acerto no passe e 58% de eficiência nos duelos, de acordo com o SofaScore. Ele pode formar dupla com Hércules, também contratado para 2025. No entanto, o Fluminense tem Facundo Bernal e Martinelli que também são opções para o técnico Mano Menezes.

Por fim, até o momento, o Fluminense contratou cinco jogadores. Tratam-se do goleiro Marcelo Pitaluga, do Liverpool, do volante Hércules, do zagueiro Juan Freytes e dos atacantes Paulo Baya e Joaquín Lavega. Por sua vez, o lateral-esquerdo Renê, do Inter, e o atacante Canobbio, do Athletico, estão encaminhados para a temporada 2025. Além disso, avalia a contratação também do atacante Rony, do Palmeiras.

