Dupla do Atlético é alvo de Boca Juniors e Racing

Nomes importantes nos bastidores do Atlético, Battaglia e Zaracho interessam a clubes da Argentina

Diego Milito, presidente do Racing, entrou em contato com Zaracho para sondar a possibilidade de uma proposta ao Atlético. O ex-jogador demonstrou interesse em contratar o atleta, e a resposta de Zaracho foi positiva.

O Galo, por sua vez, deseja renovar o contrato com o meia. O vínculo de Zaracho vai até o fim de 2025, e ele poderá assinar um pré-contrato a partir de junho.

O desempenho de Zaracho em 2024, aliás, ficou abaixo das expectativas. Ele passou bastante tempo afastado devido a lesões, o que resultou em apenas 33 jogos, quatro gols e uma assistência.

Outra possível venda

A situação de Battaglia é semelhante. O volante despertou o interesse do Boca Juniors, que já iniciou negociações com sua equipe e deve fazer uma proposta nos próximos dias. O jogador considera com bons olhos a possibilidade de retornar à Argentina.