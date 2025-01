Corinthians dá cartada final para contratar Marta

Timão enfrenta resistência do Orlando Pride, atual clube da rainha do futebol, que quer renovar o vínculo com a jogadora / Crédito: Jogada 10

O Corinthians segue empenhado em trazer um reforço de peso para o seu time feminino. Neste começo de ano, o Timão fará a última oferta para contratar Marta. O Alvinegro negocia com a rainha do futebol desde setembro, entretanto, acaba encontrando concorrência do atual clube da jogadora. O Orlando Pride deseja renovar o seu vínculo com a atleta. O alto salário recebido por Marta é uma das barreiras da negociação com o clube brasileiro. Porém, a jogadora já revelou que tem o desejo de voltar a jogar no Brasil e que sonha em jogar em seu time do coração, o Corinthians.

Marta está no Orlando Pride desde 2017. Pelo clube da Flórida atuou em 128 partidas, com 42 gols. O Corinthians entende que a vinda da rainha do futebol seria benéfica não só em campo, mas também para o marketing, venda de camisas e valorização do time feminino.