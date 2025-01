Corinthians anuncia renovação de contrato com Breno Bidon

Na noite desta segunda-feira (06), o Corinthians anunciou a renovação de contrato com o volante Breno Bidon. Em foto publicada nas redes sociais do clube, o jogador aparece ao lado do presidente Augusto Melo e do diretor Fabinho Soldado.

O novo vínculo do atleta vai até 31 de dezembro de 2029. O clube também informou os valores das multas rescisórias: 100 milhões de euros (R$ 635 milhões na cotação atual) para transferências internacionais e R$ 370 milhões para o mercado nacional.