Bragantino negocia com jogador do River Plate

Segundo o ge, as negociações para a contratação definitiva do atleta estão em andamento, mas ainda há detalhes em aberto para o acordo se concretizar. O clube argentino estaria disposto a negociar o meia a fim de liberar uma vaga para um estrangeiro no seu elenco. Afinal, o jogador nasceu na Itália e possui nacionalidade uruguaia.

O Bragantino está interessado na contratação do volante Nicolás Fonseca, do River Plate. Para isso, o Massa Bruta já iniciou a negociação pelo jogador de 26 anos. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Germán García Grova.

Nicolás Fonseca no River Plate

O volante de 26 anos atuou como titular em parte da temporada do River Plate. No entanto, o meio-campista acabou perdendo espaço com Marcelo Gallardo após a eliminação na Libertadores da América para o Atlético-MG. Na última temporada, também foi convocado pela Seleção do Uruguai para as Eliminatórias da Copa do Mundo e entrou em campo em três partidas.

O River investiu cerca de 2,2 milhões de dólares (R$ 13 milhões na cotação atual) para contratar Nicolás no início da temporada. O acordo com vigência até o fim de 2027 concedeu 60% dos direitos econômicos do atleta ao clube argentino.