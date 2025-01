Atlético faz oferta pelo atacante Artur, ex-Palmeiras

Atualmente no Zenit, da Rússia, clube quer, no mínimo, 15 milhões de euros para iniciar conversas com a diretoria do Galo

Nesta segunda-feira (05), a diretoria do Atlético formalizou uma proposta pelo meia-atacante Artur, atualmente no Zenit, da Rússia. Ele é a principal aposta do clube mineiro para substituir Paulinho, que jogará pelo Palmeiras na próxima temporada.

A primeira oferta do Atlético foi de 10 milhões de euros. No entanto, o Zenit exige o mesmo valor pago ao Palmeiras no início de 2023, cerca de R$ 80 milhões, além de 3 milhões de euros (R$ 16 milhões) em bônus por metas alcançadas no novo clube. Essa pedida está acima da proposta inicial do Galo. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.