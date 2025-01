Palmeiras vai iniciar 2025 com jogadores em fim de contrato

O Palmeiras terá um 2025 repleto de competições e enfrentará uma grande cobrança dos torcedores. No ano passado, conquistou apenas o campeonato estadual. Por isso, o clube está preocupado em evitar a perda de jogadores durante a temporada.

Entre junho e julho, o Alviverde disputará o Super Mundial de Clubes e planeja reforçar o elenco em vez de perder atletas. Três jogadores estão com contratos próximos do fim: Marcelo Lomba, Mayke e Marcos Rocha. Eles podem assinar pré-contrato com outras equipes justamente no período do torneio.