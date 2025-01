Novo auxiliar técnico do Grêmio ficou marcado por caso de racismo

Na época, o então zagueiro defendia o Quilmes. Em uma partida contra o São Paulo, no Morumbi, teve uma discussão com o atacante Grafite e cometeu o crime de injúria racial. Na saída do gramado, a Polícia Militar deteu o jogador e o conzduiu ao 34º DP de São Paulo.

Aposentado desde 2018, Desábato teve experiências como treinador no Estudiantes e no Almagro. No ano passado, começou a trabalhar como auxiliar de seu primo, Gustavo Quinteros, no Vélez Sarsfield. Pelo clube de Buenos Aires, conquistaram o Campeonato Argentino. Agora a dupla desembarca no Grêmio para escrever um novo capítulo em sua história.

