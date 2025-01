Milan tem interesse no atacante Dani Olmo, do Barcelona

Com a chegada do técnico Sérgio Conceição ao Milan, os Rossoneri estão de olho na janela de transferências e já definiram nomes para o ataque. Um deles é Dani Olmo, que está no Barcelona, mas não pode atuar pela questão do fair play financeiro. No entanto, o interesse do clube italiano pode permitir que o jogador possa atuar no time espanhol.